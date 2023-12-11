Антироссийские санкции пообещали сохранить после окончания украинского конфликта

Британские власти намерены и после окончания украинского конфликта оставить в силе действующие санкции, чтобы не допустить «восстановления военных возможностей России», заявила заместитель министра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне.
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