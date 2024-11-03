В Астрахани на 22 дня ограничат автодвижение на участке по улице Бэра

Из-за проводимого ремонта в системе водоснабжения. В связи с проведением ремонтных работ в Советском районе Астрахани с 08:00 4 ноября до 17:00 25 ноября вводится временное ограничение дорожного движения автотранспорта по ул.
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