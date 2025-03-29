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«Ювентус» – «Дженоа». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.  Ювентус – Дженоа Дата проведения 29 марта, 20:00, «Альянц Стэдиум» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица Серии А Статистика Серии А.

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