Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Госпитализировали связанным. В Москве мужчина выбросил младенца и жену с 16-го этажа

Госпитализировали связанным. В Москве мужчина выбросил младенца и жену с 16-го этажа

В Москве задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна Мужчина выбросил женщину и сына из окна 16-го этажа в ЖК «Лефортово парк» в Москве.

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