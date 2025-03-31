Экс-губернатор Самарской области Азаров: «В мое время «Крылья» погасили около миллиарда рублей долгов. Ранее клуб задорого брал ветеранов, потом они уходили бесплатно»

Азаров занимал пост губернатора Самарской области с 2018-го по май 2024 года. «Могу сказать, что за то время, когда я стал уделять время «Крыльям Советов», а после вылета клуба из РПЛ мне пришлось где-то лично поменять руководство команды, клуб погасил около миллиарда рублей долгов.
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