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Экс-губернатор Самарской области Азаров: «В мое время «Крылья» погасили около миллиарда рублей долгов. Ранее клуб задорого брал ветеранов, потом они уходили бесплатно»

Азаров занимал пост губернатора Самарской области с 2018-го по май 2024 года. «Могу сказать, что за то время, когда я стал уделять время «Крыльям Советов», а после вылета клуба из РПЛ мне пришлось где-то лично поменять руководство команды, клуб погасил около миллиарда рублей долгов.

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