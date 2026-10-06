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Новости Тамбова

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В Тамбове стартовал осенний месячник по благоустройству

В Тамбове стартовал осенний месячник по благоустройству

В Тамбове стартовал осенний месячник по благоустройству — он продлится до 6 ноября. В течение месяца запланировано более 400 субботников во дворах и на улицах частного сектора, а также дни ударного труда с участием горожан, коллективов и служащих.

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