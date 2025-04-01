Около 100 первых классов откроют в школах Братска в новом учебном году

В Братске в новом учебном году откроется около 100 первых классов, рассчитанных на 2400 учеников. Приём заявлений разделён на два этапа: сначала для жителей закреплённых территорий с 1 апреля по 30 июня, затем для всех остальных при наличии мест с 6 июля, сообщили в мэрии города.