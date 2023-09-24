CNN назвал неоднозначный прием Зеленского предвестником грядущей бури в отношениях Украины и США
Американская пресса подводит итоги визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Они неутешительны.
Комментарии
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ПОКА Бидон у власти в США, все так и будет продолжаться. Бидон зарабатывает деньги для своего сына-наркомана. США могут просто сменить Зеленского на другого человека, более их устраивавшего, и все.
Бидон уже дырявый ,протекает.Недолго ждать ,пока вытечет.
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