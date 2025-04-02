Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня «Град» ВДВ уничтожают по боевой технику ВСУ в Курском приграничье

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей.
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