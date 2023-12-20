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Николай Заварухин о 2:3 от «Трактора»: «Неприятное поражение «Автомобилиста». Забей Да Коста – счет был бы в другую сторону»

«Автомобилист» проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ. «В начале «Трактор» был побыстрее, немного тяжело входили в первый период.

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