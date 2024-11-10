Политолог Кедми: Трамп планирует снять напряженность в отношениях с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп хочет снять напряженность в отношениях с Россией. Такое мнение высказал бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо".
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