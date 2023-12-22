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Чем меньше таланта, тем больше "зашквара". Милонов призвал не судить о рэпе по одному Закирову

Чем меньше таланта, тем больше "зашквара". Милонов призвал не судить о рэпе по одному Закирову

Депутат Виталий Милонов вступился за панчи, отметив, что это не самое плохое увлечение.Культура рэпа не должна страдать из-за отдельных людей, позволяющих себе недопустимое поведение, уверен депутат Виталий Милонов.

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