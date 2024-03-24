Полковник Уилкерсон: Ллойд Остин повторяет безумные заявления Байдена о Путине

Министр обороны США Ллойд Остин подвергся критике со стороны бывшего советника госсекретаря, полковника в отставке Лоуренса Уилкерсона, за отсутствие собственного мнения относительно заявлений о возможном нападении России на НАТО.
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