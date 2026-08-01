Товарищеские матчи. «Челси» против «Тоттенхэма», «Ман Сити» сыграет с «Интером» в Гонконге, «МЮ» – с «Атлетико» в Швеции, «Реал» встретится с «Фиорентиной» в Австрии

В товарищеских матчах «Челси» сыграет с « Тоттенхэмом » в Австралии, « Манчестер Сити » – с « Интером » в Гонконге, « Манчестер Юнайтед » встретится с « Атлетико » в Швеции, « Реал » проведет игру с «Фиорентиной» в Австрии, « Арсенал » сыграет на выезде с «Жироной» из Сегунды .