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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Спартака» 2 победы и поражение от «Зенита» по пенальти в трех матчах сезона

«Спартак» одержал две победы подряд на старте РПЛ. Сегодня команда под руководством Хуана Карлоса Карседо обыграла « Ахмат » в гостях в матче 2-го тура – 2:1.

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