В Рособоронэкспорте считают, что сотрудничество России и Сербии имеет тенденцию к росту

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Сербии в военно-технической сфере имеет тенденцию к росту.
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