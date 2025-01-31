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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Winline Зимний кубок РПЛ. ЦСКА против «Ростова»

На турнире также выступают «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Динамо». Winline Зимний Кубок РПЛ Абу-Даби, ОАЭ ЦСКА – Ростов Дата проведения 31 января, 19:30 превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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