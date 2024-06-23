Intel Arrow Lake для ПК и ноутбуков могут получить гораздо более высокие базовые ча...

Intel Arrow Lake для ПК и ноутбуков могут получить гораздо более высокие базовые частоты по сравнению с Raptor LakeIntel пока немного поведала о своих процессорах Arrow Lake “Core Ultra 200”, поскольку производитель чипов сосредотачивает свое внимание на скором выпуске Lunar Lake, который является важнейшим продуктом для усилий компании в области “ИИ-ПК”, несколько чипов… источник#Intel #Raptor_Lake.