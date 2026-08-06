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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фонбет», Winline и «Лига Ставок» – лидеры среди букмекерских компаний по доверию россиян

Стало известно, каким букмекерским компаниям доверяют россияне. По данным исследования Ставок на Спортсе’’ и агентства PROGNOSIS, 49% опрошенных россиян доверяют «Фонбет».

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