Сотрудников салехардского комбината наградили сертификатами «Человек труда» и «Лидер национальных проектов»

Представители партийного проекта «Выбирай свое» во главе с его федеральным координатором, заместителем руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Морозовым посетили ООО «Салехардский комбинат» (Агрохолдинг «Ямал-Продукт») Ведущее рыбоперерабатывающее предприятие региона гордо носит звание преемника Салехардского рыбоконсервного завода, основанного в 1930 году.