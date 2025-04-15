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salekhard.online

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Сотрудников салехардского комбината наградили сертификатами «Человек труда» и «Лидер национальных проектов»

Сотрудников салехардского комбината наградили сертификатами «Человек труда» и «Лидер национальных проектов»

Представители партийного проекта «Выбирай свое» во главе с его федеральным координатором, заместителем руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Морозовым посетили ООО «Салехардский комбинат» (Агрохолдинг «Ямал-Продукт») Ведущее рыбоперерабатывающее предприятие региона гордо носит звание преемника Салехардского рыбоконсервного завода, основанного в 1930 году.

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