Не смог одолеть болезнь до конца: причины ухода из жизни Владимира Левкина до сих вызывают вопросы

В возрасте 56 лет Владимир Левкин скончался в больнице, а произошло это утром 17 ноября. Предварительной причиной трагедии называют последствия рака крови, с которым знаменитый музыкант боролся многие годы.
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