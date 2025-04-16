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Аттракционы в Центральном парке Тулы проходят проверку перед началом сезона

Аттракционы в Центральном парке Тулы проходят проверку перед началом сезона

В Центральном парке Тулы начался весенний этап проверки на Детской аллее аттракционов. Оценку технического состояния аттракционы должны проходит не реже одного раза в год, большинство уже проверили в октябре, остальные осматривают перед началом сезона.

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