Дом размером 10 на 8 метров полностью выгорел изнутри и лишился кровли.Ранним утром 23 октября в Ельце вспыхнул пожар в одноэтажном кирпичном доме на улице Линейной.
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