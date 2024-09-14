14,09,24 Угледар - Южнодонбасская 3 Активные боевые действия в районе Угледара. Атака ВС РФ в направлении шахты "Южнодонбасская 3".
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14,09,24 Угледар - Южнодонбасская 3 Активные боевые действия в районе Угледара. Атака ВС РФ в направлении шахты "Южнодонбасская 3".
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