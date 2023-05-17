Военное обозрение

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Власти США захотели, чтобы анонсированный президентом ЮАР мирный план по Украине опирался на позицию киевского режима

Власти США захотели, чтобы анонсированный президентом ЮАР мирный план по Украине опирался на позицию киевского режима

Инициатива президента ЮАР Сирила Рамафосы по разработке нового мирного плана по урегулированию украинского конфликта встретила определенный интерес со стороны США.

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