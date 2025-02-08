Дома без окон и газа, людей эвакуируют: что известно о ночной атаке БПЛА

Над российскими регионами за ночь были уничтожены 36 дронов, сообщили в Минобороны. Из них 18 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской, пять — над Белгородской и два — над Краснодарским краем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии