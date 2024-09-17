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Петербургский дневник

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Артиллерия ВС РФ нанесла удары по ВСУ, не дав им собрать силы для форсирования Днепра

Цель была обнаружена разведывательными беспилотниками Российская дальнобойная артиллерия ударила по выявленным подпольем, разведкой и беспилотниками скоплениям личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, не дав противнику собрать силы для форсирования водной преграды, передает корреспондент РИА Новости.

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