Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Антонио Конте: «Тоттенхэму» нужно подписывать 2 игроков за 50-70 млн фунтов каждый сезон»

Антонио Конте считает, что «Тоттенхэму» нужно продолжить усиление состава. «Очень хорошо помню, как летом люди говорили, что «Тоттенхэм» претендует на титул.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх