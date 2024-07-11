Чрезвычайная пожароопасность в Нижегородской области сохранится на этой неделе

В Нижегородской области начался пожароопасный сезон, который принесет опасную сухую и жаркую погоду. Это приведет к увеличению количества лесных пожаров и повысит риск их распространения на жилые здания и инфраструктуру.
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