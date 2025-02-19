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Депутат Журавлев: призвавшего к казни Путина сенатора Уикера нужно наказать

Депутат Журавлев: призвавшего к казни Путина сенатора Уикера нужно наказать

Слова сенатора США Роджера Уикера, призвавшего к заключению и "казни" президента России Владимира Путина, являются откровенным преступлением, американского законодателя нужно привлечь к уголовной ответственности.

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