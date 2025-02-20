Посольство РФ подтвердило гибель россиянки на Шри-Ланке и занялось репатриацией Российское посольство в Коломбо оказывает содействие в оформлении необходимых документов и репатриации тела погибшей при падении с поезда на Шри-Ланке россиянки.
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