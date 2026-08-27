Спасатели Иркутской области вызволили двух собак из беды

Днём 25 августа в Ангарске в 33 микрорайоне щенок по кличке Марс застрял в металлической лавке. Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили животное и передали его хозяйке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.