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Иркутск Сегодня

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Спасатели Иркутской области вызволили двух собак из беды

Днём 25 августа в Ангарске в 33 микрорайоне щенок по кличке Марс застрял в металлической лавке. Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили животное и передали его хозяйке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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