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Царьград

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ЦАХАЛ ликвидировал командиров ХАМАС в секторе Газа 7 октября 2023

ЦАХАЛ ликвидировал командиров ХАМАС в секторе Газа 7 октября 2023

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира спецотряда ХАМАС Абд аль-Фаттаха Абу аль-Эйша и боевика Раеда Аделя Аляна в Джабалии.

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