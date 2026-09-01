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Мировое обозрение

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GoPro внезапно переродилась: производитель экшн-камер продан за $285 млн и теперь займётся ИИ, оптикой и оборонкой

GoPro внезапно переродилась: производитель экшн-камер продан за $285 млн и теперь займётся ИИ, оптикой и оборонкой

GoPro перестала быть просто производителем экшн-камер. Компания, которую десятилетиями ассоциировали с любителями экстремального спорта и блогерами, объявила о радикальной смене курса: почти весь бизнес выкупает холдинг Starman Holding за $285 млн.

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