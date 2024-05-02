ООН: число погибших и раненых жителей Газы достигло 5% населения анклава

Число раненых и погибших жителей сектора Газа с начала обострения конфликта с Израилем 7 октября 2023 года достигло 5% населения анклава, следует из доклада Программы развития ООН (ПРООН) «Война в Газе: ожидаемые социоэкономические последствия для государства Палестина».