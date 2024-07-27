Полицейские рассказали, откуда в Красноярск попадают наркотики

С начала 2024 года в Красноярском крае количество наркопреступлений превысило 2,4 тысячи. Такой число назвал во время пресс-конференции начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону Алексей Голубев.
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