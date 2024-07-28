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«Настроен всем сердцем»: 62-летний Том Круз готовится стать отцом

«Настроен всем сердцем»: 62-летний Том Круз готовится стать отцом

Голливудский актер Том Круз желает стать отцом в четвертый раз. По словам источника, близкого к артисту, он терпеливо ждет, когда в его жизни появится та самая избранница, которая подарит ему очередного наследника, сообщает Marca.

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