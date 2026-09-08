Таджикский Рашид в российских учебниках по арифметике

Если меня кто-то захочет обвинить в каком-то там "разжигании", отвечу категорично: нет, нет и нет. Более толерантного человека, чем я, вообще трудно сыскать на этой земле).
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Про достоинство заговорили?
Видно, русских изрядно мордой в грязи повозили!
Господа русские идиот- патриоты! Мы свое достоинство потеряли тогда, когда предали свою страну, социализм за 200 сортов колбасы и кружевные трусики. А раб, продавшийся за лишний кусок- раб вдвойне! У раба не бывает достоинства. Да и не выгодно хозяину, чтобы раб его имел. Потому что, если только русский народ вспомнит о своем достоинстве- то прежде всего он спросит власть:
-Как так получилось, что все, что было общенародным- стало вдруг «чьим- то»?
И на каком основании этот «кто- то» кладет наши деньги, вырученные от продажи российских ресурсов, в свой личный карман?
Ну, а потом русский народ оглянется вокруг- и увидит, что русского в России не так много осталось. Есть целые области, где большинство уже эти самые «понаехавшие». И сейчас это самое большинство диктует нам, какому богу молиться и как одеваться.
И тогда русский народ спросит власть:
-Как так получилось, что исконно русская земля- теперь не русская?
И власти придется на эти вопросы отвечать...
Вот почему власть сделает все, чтобы русский народ никогда не почувствовал себя Народом. Вот почему власть целенаправленно разбавляет русский этнос чуждыми народами, которые не только не говорят по- русски, но и не собираются уважать народ, принявший их на своей земле.
С народом, который так и не осознал себя Народом, можно делать все, что угодно.
И последнее:
Может, хватит повторять мантры про «толерантность»?
А вы хотя бы знаете значение этого слова?
Так вот: «толерантность» означает «безразличие», «равнодушие».
Может, хватит быть толерантными?
ну добавите строчку в паспорте, что изменится? сразу станут послушными или привилегии им добавятся в школе?
Петр Столыпин: “Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы”.
*Во-вторых (и это тоже безусловно) - в его семье царит именно такая обстановка и именно такое отношение к "новой родине", её порядкам и её людям.* ----- выдержка из статьи . Остаётся только добавить : С таким настроем они сюда и едут ! И этому обучают своих детей ! И такая обстановка царит не только в семье этого негодяя - а во всех семьях приезжих . Так ведут себя в чужих странах - только оккупанты ! (По сути дела - они ими и являются .)
Россия без мигрантов! Всех тварей в кишлаки, им там место!
Инородцы смеются над пенсионерами, говоря, что Путин дал им такую пенсию в 15 т. рублей. Пусть смеются Путин дал им это право. Но скоро и над ним будут смеяться, если не смеются уже его дружбонародники.