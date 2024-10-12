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Чемпионат Турции. «Яловаспор» – «Фенербахче», «Бурсаспор» сыграет с «Анадолу Эфесом»

«Яловаспор» примет «Фенербахче», «Бурсаспор» дома сыграет с «Анадолу Эфесом». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Бююкчекмедже – Тюрк Телеком Дата проведения 12 октября, 15.

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