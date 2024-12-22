В Тамбове при пожаре пострадала трёхлетняя девочка

Вечером 21 декабря в Тамбове произошел пожар в частном доме на улице Московской. Сотрудники 1-й специализированной пожарно-спасательной части и ПЧ №5 потушили возгорание в доме на площади 30 квадратных метров и на чердаке на площади 100 квадратных метров.