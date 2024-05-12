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Секретная новая тактика ВС РФ на Харьковском направлении: «раз-два и в дамки»

Секретная новая тактика ВС РФ на Харьковском направлении: «раз-два и в дамки»

Сам противник отмечает эффективное взаимодействие частей российской армии на поле боя, что позволяет осуществлять наступательные операции на значительную глубину без перерывов на передышки и более подробного изучения ситуации.

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