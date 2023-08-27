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Форвард «Ак Барса» Галимов может пропустить старт сезона КХЛ из-за травмы

По данным Metaratings.ru, Галимов рискует пропустить начало регулярного чемпионата из-за травмы верхней части тела, которую получил на турнире в Челябинске в игре против «Лады» 23 августа.

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