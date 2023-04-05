Эстонии Каи Каллас, которая запретила России выходить из договора СНВ?

Сийм Каллас с дочерью (фото с сайта epl.delfi.ee) Когда читаешь заявления нынешнего премьера Эстонии Каи Каллас, невольно задаешься вопросом – откуда они такие берутся? Сразу хочется посмотреть на ее предков – кто они и чем занимались.