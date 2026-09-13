В Госдуме предложили изменить систему оценки работы управляющих компаний

ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова Эффективность лицензирования управляющих компаний (УК) следует оценивать не по количеству формально выполненных требований, а по тому, насколько система защищает жителей от недобросовестных организаций.
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