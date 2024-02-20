Росгвардейцы задержали в Москве подозреваемую в краже при помощи детской коляски

В Северо-Восточном округе Москвы правоохранители задержали девушку, подозреваемую в краже. Предположительно, она пыталась вынести из магазина товары в детской коляске, сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.
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