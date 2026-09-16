Суд Екатеринбурга отправил в колонию похитителей 350 гектаров земли

Чкаловский районный суд Екатеринбурга 16 сентября огласил приговор Вадиму Лукачу и Олегу Молотилову. Они признаны виновными в хищении земельных участков, находившихся в федеральной собственности, а также в легализации имущества, добытого преступным путём.