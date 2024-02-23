«ПСЖ» и «Ливерпулю» интересен Колуилл – на случай, если «Челси» придется продавать воспитанников из-за ФФП

Лондонцы не намерены рассматривать предложения по 20-летнему футболисту, который прошлым летом подписал новый 6-летний контракт, но «ПСЖ» и «Ливерпуль» следят за ситуацией вокруг него на случай, если «Челси» придется продавать воспитанников, чтобы не нарушить финансовые правила, пишет журналист Низаар Кинселла для The Evening Standard.