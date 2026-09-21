"Локомотив" сообщил о смерти отца тренера Михаила Галактионова

В Telegram-канале московского "Локомотива" сообщили о смерти отца главного тренера команды Михаила Галактионова.
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