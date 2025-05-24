Венгрия объяснила повышение тарифов США для ЕС некомпетентностью Брюсселя

Брюссель виноват в том, что не смог договориться с США и допустил повышение тарифов для Евросоюза, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, 23 мая сообщает пресс-служба министерства.
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