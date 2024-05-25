Кастовый вопрос и дипфейки раскололи Индию в разгар выборов

Голосование завершается под шквал дипфейков и споры о положении низших каст и мусульман В Индии начался шестой этап парламентских выборов на фоне спора о положении каст Всеобщие выборы в «крупнейшей демократии мира» Индии подходят к завершающему этапу.
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